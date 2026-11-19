Най-успешният роден хандбален клуб Локомотив (Варна) се завръща при мъжете

Най-успешният клуб в българския мъжки хандбал Локомотив Варна се завръща с представителен отбор в първенството на страната, съобщиха от ръководството на „железничарите“.

Локомотив прекрати участие в шампионата при мъжете през лятото на 2020 година, след като спечели рекордната 12-а национална титла. Тимът е рекордьор и с 11 национални купи.

„След 6 дълги години без участие в родните ни първенства ръководството на клуба реши да възроди представителния си тим. Локомотив прекрати участието си в родното първенство след 4 поредни титли и 5 последователни купи на България през 2020 година, като заложи на ново начало и работа основно в школата.

В каузата по възраждането на мъжкия тим се включиха играчи от двата най-успешни периода в историята на клуба: „Златния отбор“ с 8 титли и огромни успехи в Европа в периода 2000–2008 година и гореспоменатият отбор от периода 2015–2020 година, който остана непобеден в над 90 мача.

Отборът ще бъде допълнен и от част от юношите, които извоюваха редица призови места през последните сезони“, обявиха от управата на клуба.

Локомотив ще участва в „Б“ РХГ през този сезон, а целта е спечелване на първото място и успех след това в баража срещу отбора, класирал се на последно място в елита, за да си осигури промоция сред най-добрите за сезон 2027/2028.

Варненци започват участието си във втория ешелон в турнир в Каварна от зона Мизия тази неделя, в който ще се изправят срещу домакините от Калиакра и срещу дублиращия състав на Добруджа.

Тези двубои ще бъдат генерална репетиция за отбора за срещата от предварителния кръг на турнира за Купата на България срещу първодивизионния НСА във Варна на 12 декември.

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