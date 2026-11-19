Волейболният Левски научи датите за следващата си европейска битка

Ясни са датите за двубоите на шампиона Левски София във втория по сила европейски турнир - Купата на ЦЕВ. Съперник на родните представители е швейцарският Шьоненверд. "Сините" стартират на 8 декември (вторник), в 19:30 ч., с домакинство в зала "Левски София". Реваншът е на 6 януари 2027 г. (сряда), в "Бетонкуп Арена" в Шьоненверд.

Левски отпадна от волейболната Шампионска лига след втора загуба от Младост (Загреб)

Припомняме ви, че воденият от Николай Желязков тим отпадна от най-престижния европейски турнир - Шампионската лига, след като отстъпи на хърватския Младост (Загреб) с 0:3 и 1:3 гейма. Победителят от двойката ще срещне победителя от сблъсъка между Волей Амрисвил - ВК Лви Прага в осминафиналите.

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