Мирела Демирева и Тодор Алексиев вдъхновиха ученици

Олимпийската вицешампионка в скока на височина Мирела Демирева и дългогодишният капитан на националния отбор по волейбол Тодор Алексиев се срещнаха с ученици от две столични училища в рамките на инициативата "Героите в нас" на Столичната община.

Срещите се проведоха в 7. СУ „Св. Седмочисленици“ и 163. ОУ „Черноризец Храбър“ и дадоха възможност на децата да чуят личните истории на двама от най-успешните български спортисти, да зададат въпросите си и да научат какво стои зад големите постижения.

Лекоатлетката Мирела Демирева, носителка на сребърен медал от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. и европейска вицешампионка от същата година, гостува в 7. СУ „Св. Седмочисленици“. Срещата беше посветена на пътя към големия спорт, постоянството и смелостта да преследваш целите си, дори когато срещаш трудности.

В 163. ОУ „Черноризец Храбър“ учениците се срещнаха с Тодор Алексиев – бронзов медалист от Европейското първенство по волейбол през 2009 г. и част от националния отбор, завършил на четвърто място на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Разговорът постави акцент върху дисциплината, доверието между съотборниците и отговорността, която носи капитанът на един отбор.

И двете срещи показаха колко ценен може да бъде непосредственият разговор между младите хора и личностите, на които се възхищават. Отвъд медалите и спортните постижения учениците имаха възможност да се докоснат до личните истории на своите гости и да разберат, че успехът изисква усилия, търпение и постоянство.

„Героите в нас“ е инициатива на Столичната община, която среща ученици с вдъхновяващи личности. В основата ѝ стои идеята, че личният пример може да даде на младите хора увереност да откриват собствените си силни страни, да развиват талантите си и да вярват повече във възможностите си.

Първите две срещи поставят началото на поредица от гостувания в столичните училища, с които Столичната община ще продължи да създава възможности за непосредствен разговор между учениците и техните идоли.

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