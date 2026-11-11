Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Гордан Люцканов: Това не е нивото, което искаме да достигнем

  • 11 ное 2026 | 22:16
  • 288
  • 2

Волейболистът на „Левски“ Гордан Люцканов сподели анализа си след поражението с 0:3 от „Младост“ (Загреб). Ето какво каза той пред камерата:

"Със сигурност това не е нивото, което ние искаме да достигнем, нито нивото, което показваме на тренировки. През седмицата тренирахме по определен план и по определена система, но не успяхме да изпълним докрай указанията на Ники Желязков. Затова може би и резултатът е такъв."

Левски отпадна от волейболната Шампионска лига след втора загуба от Младост (Загреб)
Левски отпадна от волейболната Шампионска лига след втора загуба от Младост (Загреб)

Относно ключовите моменти в двата сблъсъка и съперниковия блок, Люцканов коментира:

"Техният блок беше по-добре подреден от нашия, но това пак е в следствие на нашия по-слаб начален удар или тяхното добро посрещане, което разкъса играта ни повече. Трябва да го преразгледаме със щаба и да отговоря тогава, защото отвътре не мога да преценя точно. Когато съм в играта, не усещам нещата така, както са реално. Ние никога не се отказваме и за нас мачът никога не е приключил. Опитахме се да се върнем с всички сили в третия гейм, но за съжаление не успяхме.

16 Левски София 0:3 HAOK Младост

Във връзка с предстоящия швейцарски съперник в евротурнирите, Люцканов сподели, че тима тепърва ще започне да го разузнава и че не е минавала мисъл за мач в швейцария.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Левски отпадна от волейболната Шампионска лига след втора загуба от Младост (Загреб)

Левски отпадна от волейболната Шампионска лига след втора загуба от Младост (Загреб)

  • 11 ное 2026 | 21:29
  • 2041
  • 5
Никола Гърбич: С новия календар играчите ще бъдат като зомбита

Никола Гърбич: С новия календар играчите ще бъдат като зомбита

  • 11 ное 2026 | 21:08
  • 868
  • 0
Владо Николов: Новият календар на FIVB ще убие волейбола!

Владо Николов: Новият календар на FIVB ще убие волейбола!

  • 11 ное 2026 | 20:55
  • 1327
  • 0
Локомотив Авиа с тежко начало в "Чалъндж къп"

Локомотив Авиа с тежко начало в "Чалъндж къп"

  • 11 ное 2026 | 20:40
  • 1227
  • 2
Бърдаров, Казийски и Халкбанк на полуфинал за Купата на Турция след обрат срещу Фенербахче

Бърдаров, Казийски и Халкбанк на полуфинал за Купата на Турция след обрат срещу Фенербахче

  • 11 ное 2026 | 19:16
  • 2144
  • 0
Пари Волей на Силвано Пранди загуби финала за Суперкупата на Франция

Пари Волей на Силвано Пранди загуби финала за Суперкупата на Франция

  • 11 ное 2026 | 18:21
  • 593
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 20054
  • 30
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 54508
  • 315
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 12843
  • 42
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 13943
  • 36
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 14718
  • 49
България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 7990
  • 7