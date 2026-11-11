Гордан Люцканов: Това не е нивото, което искаме да достигнем

Волейболистът на „Левски“ Гордан Люцканов сподели анализа си след поражението с 0:3 от „Младост“ (Загреб). Ето какво каза той пред камерата:

"Със сигурност това не е нивото, което ние искаме да достигнем, нито нивото, което показваме на тренировки. През седмицата тренирахме по определен план и по определена система, но не успяхме да изпълним докрай указанията на Ники Желязков. Затова може би и резултатът е такъв."

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Относно ключовите моменти в двата сблъсъка и съперниковия блок, Люцканов коментира:

"Техният блок беше по-добре подреден от нашия, но това пак е в следствие на нашия по-слаб начален удар или тяхното добро посрещане, което разкъса играта ни повече. Трябва да го преразгледаме със щаба и да отговоря тогава, защото отвътре не мога да преценя точно. Когато съм в играта, не усещам нещата така, както са реално. Ние никога не се отказваме и за нас мачът никога не е приключил. Опитахме се да се върнем с всички сили в третия гейм, но за съжаление не успяхме.

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Във връзка с предстоящия швейцарски съперник в евротурнирите, Люцканов сподели, че тима тепърва ще започне да го разузнава и че не е минавала мисъл за мач в швейцария.

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