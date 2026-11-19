Моника Кръстева и Коста Волпино с втора поредна загуба в Серия А2

Националката Моника Кръстева и нейният КБЛ (Коста Волпино) записаха втора поредна много драматична загуба в италианската Серия А2. Кръстева и съотборничките й допуснаха обрат и отстъпиха у дома на Траспорти Бресан (Офаненго) с 2:3 (28:30, 25:18, 25:16, 25:27, 26:28) в среща от междинния 9-и кръг на шампионата.

Така Коста Волпино е на 3-о място във временното класиране с 6 победи, 2 загуби и 20 точки. В следващия, редовен, 10-и кръг Кръстева и компания са гости на слабака Клай Имола Волей. Срещата е в неделя (22 ноември) от 18,00 часа българско време.

Моника Кръстева започна като титулярка за своя тим, след което бе сменена във втория гейм, за да се завърне за кратко в игра в тайбрека. Българката завърши със само 2 точки в атака при 25% ефективност.

Най-резултатна за Коста Волпино стана Пък Худжърс със страхотните 33 точки (1 блок, 4 аса, 38% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +20), а Джулия Висчони се отчете с 23 точки (1 блок, 1 ас, 40% ефективност в атака и 74% позитивно посрещане - +9), но и това се оказа недостатъчно за успеха.

За тима на Офаненго Вероника Таборели също заби 33 точки (2 блока, 2 аса и 47% ефективност в атака - +20) и бе обявена за MVP на мача. Джесика Джоли пък добави 21 точки (5 блока!, 1 ас, 38% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +12) за победата.

Снимки: legavolleyfemminile.it

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