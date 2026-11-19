Борислава Съйкова с 11 точки за нова победа на ЗАОН в Гърция

Националката Борислава Съйкова изигра отличен мач и помогна на ЗАОН (Кифисия) да запише трета поредна и общо 4-а победа за сезона в гръцката Волей лига при жените. ЗАОН, за който играе и Десислава Николова, се наложи категорично у дома над Тетис с 3:0 (25:19, 25:16, 25:11) в среща от междинния 6-и кръг, играна тази вечер.

ЗАОН се изкачи на 5-о място във временното класиране с 4 победи, 2 загуби и 12 точки. В следващия 5-и кръг Съйкова, Николова и съотборничките им са гости на Паниониос Бетсон с Елица Атанасийевич в състава. "Българският" сблъсък е в неделя (22 ноември) от 17,00 часа българско време.

Борислава Съйкова игра стабилно цял мач за ЗАОН и реализира 11 точки (3 блока, 1 ас и 78% ефективност в атака – +9) за победата. Десислава Николова пък се появи за кратко като резерва в третия гейм само за изпълнение на сервис.

Най-резултатна за домакините стана Елпида Тикманиду с 19 точки (2 блока, 4 аса, 62% ефективност в атака и 77% позитивно посрещане - +15), а Рика Маасе и Елен Русо добавиха 13 и 12 точки за успеха.

За Тетис единствената, която се представи на ниво, беше Беатрис Новоа Валенсия, която завърши с 12 точки (1 блок, 35% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане – +7).

ЗАОН (КИФИСИЯ) - ТЕТИС 3:0 (25:19, 25:16, 25:11)

ЗАОН: Мария Номику 5, Рика Маасе 13, Катерина Вълкова 1, Елен Русо 12, Елпида Тикманиду 19, БОРИСЛАВА СЪЙКОВА 11 - Евангелия Тулгариду-либеро (ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА, Фероники Зиога 1, Евелина Фляку 1, Ариадни Катариу, Хара Спиропулу-либеро)

Старши треньор: ЯНИС КАЛМАЗИДИС

ТЕТИС: Оливия Утърбек 5, Беатрис Новоа Валенсия 12, Ейвъри Алар 2, Валерия Росадо Флеч 7, Георгия Ставринидес 3, Георгия Аргириу 3 - Лина Саулиду-либеро (Стилиани Антипа, Евангелия Гарифалаки, Ирини Ангелопулу 1, Татяна Армуци 1, Кристина Танела 1, Фани Контони-либеро)

Старши треньор: ЙОАНИС НИКОЛАКИС.

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