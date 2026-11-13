Тодор Скримов: Сред фаворитите за титлата в България сме, разликата в Шампионската лига бе опитът на съперника

Волейболният Левски бе избран за отбор на месец октомври след спечелването на Суперкупата на България. По този повод капитанът на тима Тодор Скримов и младият състезател Светослав Иванов споделиха своите амбиции пред медиите, коментирайки както успехите на отбора, така и урока от евротурнирите.

Светослав Иванов, който се присъедини към „сините“ преди началото на сезона, не скри радостта си от първия трофей за сезона:

„За мен е специално, защото съм за първа година в този отбор и съм много щастлив, че успяхме още в самото начало да спечелим трофей. Досега не бях печелил такъв голям трофей и благодаря на треньорския щаб и на всички момчета, които се влагат в тренировъчния процес. Искам да добавя, че Суперкупата не е кой знае какво мерило, защото са само два мача, а все пак накрая титлата се печели от поредица от мачове в плейофна серия. Но както каза Тошко, със сигурност сме едни от фаворитите".

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Капитанът Тодор Скримов изказа благодарност към гласувалите за отбора и заяви готовност за нови успехи, като открои и кои са основните конкуренти през тази година.

„Правим всичко възможно всеки ден и всеки мач да даваме най-доброто от себе си и винаги се радваме, когато това се оценява от вас. Видяхме, че не сме достатъчно подготвени за Шампионската лига тази година. Суперкупата е трудно да се каже точно какво мерило е, понеже в самото начало на шампионата отборите не са готови, не са в оптимална форма. Но аз изгледах доста мачове от началото и смятам, че ако не основен фаворит, то сме поне един от основните за титлата. Другите по мое мнение са Лукойл, Дея, като ЦСКА също може да ги включим там. Смятам, че Левски ще се бори до края за всички титли тази година."

Относно евротурнирите и отпадането от Младост в Шампионската лига, опитният посрещач анализира причините за поражението във втория двубой. Левски допусна обрат след аванс от 20:14 във втория гейм и в крайна сметка напусна турнриа.

„Може би разликата в класите наистина не е толкова голяма. Разликата обаче е в опита на двата отбора. При нас, има две-три млади момчета, които по всяко време са на игрището, така че е нормално в някакви моменти да се пропукваме малко повече. Това, което се случи конкретно ситуацията през втория гейм е, че не можахме да посрещнем по най-добрия начин един средно силен флот сервис. Не го посрещнахме безкрайно лошо, но достатъчно лошо, че те да организират добър двоен блок по краищата. Успяха да затворят добре блока и ние няколко пъти поред не успяхме да отиграем", каза бившият национал.

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