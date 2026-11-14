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ЦСКА се поклони пред своя легенда

  • 14 ное 2026 | 16:19
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ЦСКА се поклони пред своя легенда

Днес се навършва една година от кончината на един от най-великите вратари на ЦСКА и българският футбол – Стоян Йорданов. По този повод "червените" припомниха множеството му успехи с армейската фланелка и тази на България.

"Той се присъединява се към нашия тим през 1961 г. и в продължение на 16 години е неизменна част от първия състав на ЦСКА.

Стоян Йорданов печели 8 пъти шампионската титла на България като футболист (1961/62, 1965/66, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76) и 5 пъти Купата на Съветската армия (1964/65, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74). През сезон 1970/71 г. опазва вратата си без попадение в продължение на 1202 минути - рекорд за „А“ група.

Сребърен медалист с националния отбор на България на Олимпиадата през 1968 г. в Мексико. Участник на Мондиала в Мексико през 1970 г. Има общо 25 мача за представителния тим на родината.

След края на активната си кариера многократно е треньор на вратарите и помощник треньор в първия отбор на ЦСКА. Печели още 6 пъти шампионската титла на България (1980/81, 1981/82, 1982/83, 1991/92, 2002/03, 2007/08), 4 пъти Купата на България (1980/81, 1982/83, 1984/85, 1992/93) и Купата на Съветската армия (1984/85).

Освен брилянтен вратар, Стоян Йорданов остава в историята като пример за човечност, доброта и достойнство!

Поклон пред светлата му памет! Легендите не умират!", написа официалният сайт на ЦСКА.

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