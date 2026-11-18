КПБП: Нека излезем от зоната си на комфорт и да дадем повече от себе си в неделя!

Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да от отрави важен призив към ботевистите. Реакцията на фенската организация е свързана очакваното с голям интерес дерби срещу ЦСКА. Двубоят от 15-ия кръг на efbet Лига е в неделя от 18,00 часа на стадион „Христо Ботев“.

„Подкрепа от трибуна Юг!

Апелираме да закупите пропуски приоритетно за Южната трибуна за мача с ЦСКА – София. Това е и последният ни домакински двубой за годината.

Нека излезем от зоната си на комфорт и да дадем повече от себе си в неделя!

Като фенове на Ботев имаме дълг да подкрепяме отбора си масово от ултра сектора поне в дерби мачовете -това е абсолютният минимум!“.

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