Живко Бояджиев: Тест за характер

В събота, Олимпик (Варна) приема едноименния тим на Девня. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Срещаме съперник, който играе агресивно, както на своя, така и на чужд терен. Това е колкото трудно, толкова и полезно за младите ни футболисти. За да излезеш с чест от битка с такъв противник не са достатъчни само чисто футболни качества. Трябва да демонстрираш и характер. Да се бориш до последно. Ако го направим, имаме добри шансове за положителен резултат“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

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