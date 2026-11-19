Добромир Дафинов: С Бенковски всички се съобразяват

В събота, Светкавица 2014 (Търговище) приема Бенковски (Исперих). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„С Бенковски всички се съобразяват. Води ги много добър треньор. Единствен до моменти победи първенеца от предишното първенство. Балансиран отбор, с опитни футболисти и добре подготвен. Наясно сме какво можем и не се страхуваме от никой съперник. Във всеки мач търсим максимума. Дано да имаме и късмет, за да зарадваме феновете с победа“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

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