Христо Телкийски: Шанс за младите да се покажат

В събота, втория отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на Марица (Пловдив). Местното дерби е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Дербитата са непредсказуеми. Познаваме се отлично. Пореден шанс за младите да покажат какво могат. Очаквам да видим футболно надиграване. Имаме потенциал за да се противопоставим успешно. Трябва обаче да сведем индивидуалните грешки до минимум. Постига се с пределна концентрирани през 90-те минути. Естествено, че ще търсим победа. Това е най-логичното за нас“, коментира пред Sportal.bg Христо Телкийски, треньор на Локо.

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