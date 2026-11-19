„Лигата на талантите“: ЦСКА не спира да побеждава - всичко най-интересно от 12-ия кръг при U15

ЦСКА продължава победния си ход в Елитната група до 15 години. „Червените“ записаха нов важен успех, след като се наложиха с 2:0 при гостуването си на Септември в един от най-интересните двубои от 12-ия кръг. Именно този сблъсък е сред основните акценти в поредния обзор на „Лигата на талантите“.

Кръгът предложи множество попадения и убедителни победи. Левски постигна най-изразителния успех, разгромявайки Дунав с 5:1 като гост. Етър, Национал и ЦСКА 1948 също демонстрираха отлична резултатност, след като спечелиха срещите си съответно срещу Ботев (Пловдив), Локомотив (София) и Шипка Старс с по 4:2. Лудогорец също не допусна грешка и надделя над Черно море с 4:1.

Всички най-интересни моменти, голове и ключови ситуации от 12-ия кръг в Елитната група до 15 години можете да видите в подробния обзор на „Лигата на талантите“.

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