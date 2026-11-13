Помагачът за убийството на Илиян Филипов остава в ареста

Атанас Дечев, обвинен като помагач за убийството на Илиян Филипов, остава в ареста, реши Окръжният съд в Пловдив. Според съда събраните по делото материали обосновават в достатъчна степен предположението, че той е съпричастен към престъплението. Наложената му мярка "задържане под стража" е предвид и доказателства за наличие на опасност от укриване. Делото се гледа при закрити врата по искане на прокуратурата.

В последната си дума Дечев е акцентирал, че е семеен с две малки деца, и е поискал мярка "домашен арест", която съдът му отказа. Към момента той е отказал да отговаря на въпроси и да дава обяснения.

Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

Мъжът беше арестуван на 11 ноември край дома си в Пазарджик. Той е привлечен като помагач на сочения за физически извършител на убийството Славчо Мегеров.

Прокурорът по делото Димитър Молев и днес посочи, че Дечев помагал с логистика чрез информация за поведението на убития. Той отказа да даде информация какво се вижда на видеозаписите, приложени по делото за мярката, както и други детайли по разследването. Предстоят анализи, търсене на допълнителна информация, работи се в много насоки, подчерта Молев.

Обрат за убийството на Илиян Филипов

Важно е дали лицето знае и предполага ли какво се извършва, данни за това няма, каза пред журналисти защитникът на Дечев адвокат Красимир Елдъров. Подзащитният му казвал само, че няма нищо общо с това обвинение. Определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в тридневен срок.

Илиян Филипов беше застрелян в жилищна сграда в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив в ранните часове на 30 септември. Същия ден в София беше арестуван Мегеров. Според държавното обвинение мотивът за убийството е личен, породен от финансови отношения. Мегеров е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". На 6 ноември от полицията и прокуратурата съобщиха, че е открито оръжието на убийството.

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