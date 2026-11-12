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Ботев (Пловдив) пусна в продажба билетите за двубоя с ЦСКА

  • 12 ное 2026 | 15:35
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Ботев (Пловдив) пусна в продажба билетите за двубоя с ЦСКА
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Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - ЦСКА

Ботев Пловдив започна продажбата на билети за дербито с ЦСКА, съобщиха от футболния клуб. Двубоят между двата отбора от 15-ия кръг на efbet лига е на 22 ноември (неделя) от 18:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Пропуските за срещата вече са налични за закупуване в клубния магазин и онлайн. От ръководството на „жълто-черните“ направиха нов жест към феновете, като намалиха цените на билетите за двубоя с „армейците“ спрямо редовните цени за сезон 2026/27.

Цените на билетите за мача с ЦСКА са следните:

– Трибуна Юг / Север – € 7

– Трибуна Изток – € 10

– Сектор А, блок 2, 6 и 7 – € 12

– Сектор А, блок 1 (семеен сектор за двама възрастни с две деца) – € 18

– Сектор А, блок 3 и 5 – € 15

– Сектор А, блок 4, P1, P3 – € 18

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 50

– Сектор Гости – € 7

В продажба са билети за семейния сектор, който е позициониран в блок 1 на Централната трибуна (в близост до Трибуна Север), а цената на билета за него е 18 евро. В цената е включен пропуск за двама родители, както и за техните деца на възраст до 14 години.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южната трибуни.

В продажба са паркинг билети за 100 места, позиционирани зад Южната трибуна на стадион „Христо Ботев“. Цената им е 5 евро и могат да бъдат закупени онлайн, уточниха още от клуба.

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