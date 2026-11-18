Лига на нациите ще замени световните квалификации в Южна Америка?

В Южна Америка ще последват примера на Европа и Северна Америка, като ще създадат своя собствена Лига на нациите. За това разкри президентът на Уругвайската футболна асоциация Игнасио Алонсо преди победата на “Селесте” с 5:0 в контролата с Доминиканска република.

В свое интервю за Carve Deportiva шефът на уругвайския футбол призна, че новият турнир ще замени световните квалификации в зона “КОНМЕБОЛ” за Мондиал 2030, като освен това южноамериканските отбори ще имат още една възможност да се борят за трофей. Създаването на местна Лига на нациите би дало стимул на Аржентина, Уругвай и Парагвай да подходят по-сериозно към мачовете си от предстоящия квалификационен цикъл предвид факта, че трите страни ще получат служебни квоти за следващото Световно първенство, тъй като ще са домакини на първите му три мача. Все още обаче не е ясно при какъв формат би се провела подобна надпревара.

South America's road to the 2030 World Cup is changing 🌎🏆 Uruguay FA president Ignacio Alonso says the 2030 qualifiers will have a NEW Nations League-style format, with a TITLE up for grabs. Argentina, Uruguay and Paraguay already qualify as co-hosts, so CONMEBOL wants to keep all 10 nations competitive. Promotion, relegation and a Final Four haven't been decided yet. 🗞️ Ignacio Alonso on @CarveDeportiva — Footy Condor 🇪🇨 (@FootyCondor) November 18, 2026

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