Селекционерът на Ирландия смята, че цирковете срещу Израел са сплотили отбора

Селекционерът на националния отбор на Република Ирландия Хеймир Халгримсон смята, че двубоите срещу Израел в Лигата на нациите на УЕФА са сплотили състезателите му. Футболистите на Ирландия гласуваха дали да играят в двата мача през септември и октомври заради протестите в страната срещу войната на Израел в Газа, а вратарят Гавин Базуну се отказа от участие в тях.

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Тимът на Халгримсон спечели първия двубой с 3:0 в Унгария, преди да завърши наравно 1:1 в Сърбия, като и двете срещи се проведоха на неутрален терен. Ирландия завърши на второ място в групата си от турнира на УЕФА Лига на нациите и ще участва в плейоф за промоция в Лига А през март, за да се опита да се изкачи до най-силното ниво за пръв път. Исландският селекционер говори след победата срещу Косово с 3:0, с която отборът му си осигури второто място.

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"Това беше тест за всички - физически, психически и играчите научиха много и израснаха значително. Сигурен съм, че след година или две, когато този отбор стане успешен, ще се върнем към този момент и ще признаем, че той е бил определящ за нас. Сигурен съм, че ще погледнем назад и ще кажем, че е било много важно за нас. Понякога като лидери създаваме ситуации, в които сме изправени сами срещу всички, за да можем да останем сплотени", заяви Халгримсон, цитиран от BBC. Жребият за плейофите през пролетта ще се проведе в петък, а потенциалните съперници на Република Ирландия са Хърватия, Сърбия, Дания или Уелс.

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Снимки: Gettyimages