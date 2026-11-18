Съдът отказа да отложи делото срещу Айвън Тони заради Евро 2028

Молбата за промяна на датата на съдебния процес срещу английския нападател Айвън Тони беше отхвърлена от британското правосъдие. Защитата на футболиста настояваше за пренасрочване на заседанието, за да се избегне евентуално застъпване с финалите на Европейското първенство през 2028 година.

Тридесетгодишният нападател е обвинен в нанасяне на телесна повреда след инцидент в нощен клуб на улица „Уордър Стрийт“ в центъра на Лондон на 6 декември. Твърди се, че по време на сблъсъка Тони е ударил с глава и юмрук потърпевшия Сабер Да Силва. Футболистът пледира невинен по време на изслушването през изминалия месец, а началото на четиридневния процес бе насрочено за 12 юни 2028 г. – само три дни след откриването на континенталния форум.

По време на заседанието в Коронния съд в Съдърк, на което самият играч не присъства, неговият адвокат Мозамел Хосайн поиска процесът да бъде преместен за август същата година.

„Обърнато ни бе внимание, че между 9 юни и 9 юли 2028 година потенциално ще се проведе футболен турнир, наречен Европейско първенство. Молим делото да бъде отложено за по-късен етап, за да може обвиняемият да вземе участие, ако бъде включен в състава. Познанията ми по футбол са много ограничени, но ми бе съобщено, че той е бил част от националния отбор на Англия през 2024 година и на Световното първенство“, заяви адвокатът пред съда.

Съдия Тони Баумгартнър определи искането като „спекулативно“ и отказа да уважи молбата на защитата на този етап.

„Не считам, че в интерес на правосъдието е да се променя вече фиксираната дата“, подчерта съдията, като допълни, че молбата може да бъде разгледана отново в бъдеще, ако Тони действително получи повиквателна за представителния тим на страната си.

Нападателят има десет мача с екипа на Англия, но остана извън състава за последните срещи от турнира Лига на нациите. Тони започна професионалния си път в Нортхамптън Таун, премина през тимове като Уигън Атлетик и Питърбъро Юнайтед, преди да подпише с Брентфорд през 2020 г. След като реализира 72 попадения за четири сезона с екипа на „пчеличките“, през 2024 г. той осъществи изненадващ трансфер в саудитския клуб Ал-Ахли.

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Снимки: Gettyimages