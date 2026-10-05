Скандалите по оста Ирландия – Израел продължиха с обвинения в плюене, напрежение в тунела и остри политически реакции

Сблъсъкът от турнира Лига на нациите между националните отбори на Република Ирландия и Израел, проведен на неутрален терен в сръбския град Бачка Топола, бе белязан от сериозни ексцесии както на терена, така и извън него. Двубоят завърши при равенство 1:1, но футболните събития останаха на заден план заради поредица от инциденти.

Според информация на изданието „Айриш Таймс“ член на ирландския спортно-технически щаб твърди, че е бил наплют от израелски футболист при спречкване в тунела на почивката между двете полувремена. Обвинението е отправено от кондиционния треньор Деймиън Дойл след напрегнати сцени при прибирането на отборите.

На пресконференцията след мача селекционерът на Ирландия Хеймир Халгримсон предпочете да не навлиза в детайли, подчертавайки, че въпросът трябва да бъде разгледан от дисциплинарната комисия на УЕФА.

„Имаше редица ситуации, които можеха лесно да ескалират“, заяви Халгримсон пред ирландската национална телевизия „Ер Те Е“. „Проявихме достатъчно разум, за да спрем нещата, преди да отидат твърде далеч. Усещането беше, че целта е да бъдем сплашени и провокирани да извършим нещо глупаво. Поздравявам играчите за начина, по който овладяха емоциите си.“

Случаят се разигра, докато ирландците водеха с 1:0 благодарение на точен удар от дузпа на Трой Парът в 39-ата минута. Израел възстанови равенството едва две минути след подновяването на играта чрез Дор Перец, който се разписа от близка дистанция срещу вратаря Куивин Келъхър.

Ейре и Израел този път не се победиха

Враждебната атмосфера бе видима още преди началния съдийски сигнал. Капитаните на двата тима – Келъхър и Перец – отказаха да си стиснат ръцете и не размениха традиционните клубни вимпели. Това повтори сценария от първата среща между двата състава, спечелена от Ейре с 3:0, когато капитани бяха Дара О'Шей и Манор Соломон. О'Шей пропусна втория мач заради раждането на детето си, докато Соломон остана на резервната скамейка поради здравословни проблеми, след като по-рано публично се бе заканил за спортно отмъщение.

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Ирландските национали отново сведоха глави по време на изпълнението на химна на Израел и играха с черни ленти в знак на съпричастност към жертвите от конфликта в Газа.

Поведението на „детелините“ предизвика незабавна и изключително остра реакция от официалния правителствен профил на Израел в социалните мрежи. Публикацията сравни действията на ирландците с мач от май 1939 година срещу Нацистка Германия:

„Докато някои използват футболния терен за политически театър, за нас това е лично. 1939 г.: Ирландските играчи вдигат ръце в нацистки поздрав към Германия. 2026 г.: Ирландските играчи навеждат глави по време на израелския химн. Различни поколения, но една и съща морална слепота. Днес израелските състезатели носят черни ленти, за да почетат паметта на брутално избитите от Хамас на 7 октомври, сред които е и бившият професионален футболист Лиор Асулин. Някои преживяват трагедията лично, а други просто разиграват шоу.“

Преди двата двубоя ирландският тим бе подложен на сериозен вътрешен натиск за пълен бойкот чрез кампанията „Спрете мача“, организирана от движението „Ирландски спорт за Палестина“ и подкрепена от бившия национален селекционер Брайън Кър и бившия национал Джеймс Макклийн. В крайна сметка играчите гласуваха да излязат на терена, а срещата бе преместена на неутрален терен в Сърбия с решение на Футболната асоциация на Ирландия.

От своя страна израелският отбор също излезе с черни ленти с разрешението на УЕФА в памет на около 1200 загинали и 251 отвлечени при атаките от 7 октомври 2023 година.

В състава на Ирландия отсъстваше резервният страж Гавин Базуну, който сам пожела да не бъде включван за тези двубои. Халфът Фин Азаз, който има израелски корени, остана неизползвана резерва, след като в предишните срещи срещу Косово и Австрия бе неизменен титуляр. Халгримсон обясни, че е предпочел да спести допълнителното емоционално напрежение върху футболиста.

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Градусът на напрежението достигна връхната си точка още в навечерието на срещата, когато официалната пресконференция на ирландците бе прекратена принудително. Израелски репортер обвини ирландските национали, че са наричали съперниците си с обидната дума „маймуни“. Пресаташето на тима Киърън Кроули категорично отрече твърденията с думите „Това е абсолютна лъжа“, след което се наложи намеса на организаторите за овладяване на ситуацията в залата.

Прекъснаха пресконференцията на селекционера на Ейре с нови провокации

Медиите в Ирландия съобщиха преди началото на срещата, че от УЕФА са забранили на двама израелски журналисти да присъстват на пресконференцията след мача заради създалия се хаос.

След края на двубоя селекционерът Халгримсон бе попитан дали Ирландия и Израел трябва да играят помежду си в бъдещите турнири на УЕФА на фона на сериозното напрежение по време на двете срещи.

„Не, не би трябвало. Това решение обаче не зависи от нас, а от УЕФА“, заяви той пред РТЕ.

Специалистът подчерта, че в Ирландия има изключително силна подкрепа за Палестина и малко държави изразяват подобна солидарност.

„Не пожелавам на нито един национален отбор да премине през това, което преживяхме ние през последните две седмици. Затова може би е време УЕФА да се намеси и да вземе мерки“, допълни той.

Kicking off here at half time between Ireland and Israel. Allegations from Irish staff towards an Israeli could be heard inside the stadium. Referee comes over and tells everyone to “be clever” @offtheball https://t.co/fKFmYBVKIF — Ben Symes (@bensymes01) October 4, 2026

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Снимки: Gettyimages