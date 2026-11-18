Трабзонспор се прицели в нападател на Уест Хам

Турският претендент за шампионската титла Трабзонспор вече планира зимната си селекция, като сред основните приоритети е подсилването на авангарда. Медиите в южната ни съседка информират, че клубът проявява сериозен интерес към офанзивния състезател на Уест Хам – Пабло Фелипе. Към настоящия момент все още няма подадена официална оферта или стартирали преговори между двете страни.

Двайсет и две годишният футболист е родом от португалския град Брага, но израства в Бразилия. Той направи своя сериозен пробив с екипа на Жил Висенте след престой във Фамаликао. Преди да премине на Острова, нападателят впечатли с 10 попадения в едва 13 срещи в португалския елит. Това му осигури договор за четири години и половина с лондончани през януари 2026 г. Високият 1,84 м стрелец откри сметката си за Уест Хам през септември в турнира за Купата на лигата срещу Фулъм, а през октомври отбеляза и първия си шампионатен гол срещу Линкълн Сити.

Наставникът на турския тим Томас Рейс вижда във Фелипе идеален изпълнител за своята тактическа постройка. Пабло се отличава с отлична игра с гръб към вратата, умение да увлича съотборниците си в атака и активно участие във високата преса – качества, които биха позволили на Салах да се включва ефективно отдясно. В предни позиции съставът от Трабзон разполага още с Пол Онуачу и Франкулино Джу.

Предстоящото предизвикателство за Трабзонспор на европейската сцена е гостуването в София на ЦСКА на 26 ноември в среща от турнира Лига на конференциите.

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