УЕФА разследва новия инцидент между Ейре и Израел

УЕФА започна разследване на конфронтацията, възникнала на полувремето в неделния мач при закрити врати от Лигата на нациите между Ейре и Израел (1:1), който беше проведен в Сърбия.

Скандалите по оста Ирландия – Израел продължиха с обвинения в плюене, напрежение в тунела и остри политически реакции

По време на схватката на стадиона в Бачка Топола член на екипа на ирландския отбор, фитнес треньорът Деймиън Дойл, е заявил, че е бил наплют от израелски футболист.

След равенството, мениджърът на ирландците Хеймир Халгримсон заяви, че смята, че отборите не трябва да играят един срещу друг, призовавайки УЕФА да "се намеси и да направи нещо".

UPDATE: UEFA have launched an investigation into the alleged spitting incident at half-time in the Nations League clash between Ireland and Israel. There were scuffles as the players and coaching staff headed into the tunnel at the break, during the 1-1 draw behind closed doors in Serbia. Irish media at the game reported that fitness coach Damien Doyle was allegedly spat on by an Israeli player. After the game, Ireland boss Heimir Hallgrimsson confirmed the alleged spitting incident but didn’t want to comment any further. The Israeli FA also declined to comment in their post-match press conference. UEFA have now told @SkySportsNews that a disciplinary inspector has been appointed to investigate the incident. — Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) October 6, 2026

УЕФА вече потвърди, че ще разгледа инцидента, като говорител обяви: "След преглед на официалните доклади, които съдържаха твърдение за инцидент в или около тунела по време на полувремето, е назначен инспектор по етика и дисциплинарните въпроси на УЕФА, който да проведе съответното разследване относно потенциални нарушения от страна на играч(и) по време на мача от Лигата на нациите 2027 между Република Ирландия и Израел, игран на 4 октомври 2026 година в Бачка Топола, Сърбия."

Двете срещи между двата отбора преминаха през огромно политическо напрежение. В предишния мач, игран в унгарския град Дебрецен, отново имаше скандал, като ирландците се оплакаха от расистки обиди на израелски фенове към футболиста на Ейре Адам Айда.

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Снимки: Imago