УЕФА разследва новия инцидент между Ейре и Израел

УЕФА започна разследване на конфронтацията, възникнала на полувремето в неделния мач при закрити врати от Лигата на нациите между Ейре и Израел (1:1), който беше проведен в Сърбия.
Скандалите по оста Ирландия – Израел продължиха с обвинения в плюене, напрежение в тунела и остри политически реакции
По време на схватката на стадиона в Бачка Топола член на екипа на ирландския отбор, фитнес треньорът Деймиън Дойл, е заявил, че е бил наплют от израелски футболист.
След равенството, мениджърът на ирландците Хеймир Халгримсон заяви, че смята, че отборите не трябва да играят един срещу друг, призовавайки УЕФА да "се намеси и да направи нещо".
УЕФА вече потвърди, че ще разгледа инцидента, като говорител обяви: "След преглед на официалните доклади, които съдържаха твърдение за инцидент в или около тунела по време на полувремето, е назначен инспектор по етика и дисциплинарните въпроси на УЕФА, който да проведе съответното разследване относно потенциални нарушения от страна на играч(и) по време на мача от Лигата на нациите 2027 между Република Ирландия и Израел, игран на 4 октомври 2026 година в Бачка Топола, Сърбия."
Двете срещи между двата отбора преминаха през огромно политическо напрежение. В предишния мач, игран в унгарския град Дебрецен, отново имаше скандал, като ирландците се оплакаха от расистки обиди на израелски фенове към футболиста на Ейре Адам Айда.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago