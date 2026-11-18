Артета с три трансферни цели за януари

Мениджърът на Арсенал Микел Артета иска да подсили отбора си с още трима нови играчи през януарския трансферен прозорец. Според “Скай спортс” шампионите следят изкъсо Антонио Нуса от РБ Лайпциг и Кевин Шаде от Брентфорд. Арсенал по принцип търси нападател, който да действа по лявото крило, но да може да играе и на другите позиции в офанзивната линия. През лятото лондончани имаха интерес да привлекат звезден нападател, като Морган Роджърс, Винисиус и Хулиан Алварес бяха спрягани като потенциални цели. Първият премина в Челси, вторият подписа нов договор с Реал Мадрид, а третият ясно е заявил, че не иска да напуска Испания, така че също вече не е актуална цел.

Алекс Скот от Борнемут също е в трансферните планове на Арсенал, но конкуренцията за него ще бъде сериозна, тъй като Челси и Ливърпул също искат да привлекат английския национал.

Междувременно ръководството на Арсенал се концентрира върху това да поднови контрактите на ключови играчи от първия отбор като Деклан Райс, Давид Рая, Пиеро Инкапие и Юриен Тимбер, които всеки момент официално трябва да парафират.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google