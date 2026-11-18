Ули Хьонес: Мюлер, Лаам и Швайни са богати и не им се занимава с Байерн

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес вече гледа с доста по-малко оптимизъм на идеята емблематични фигури като Томас Мюлер, Филип Лаам или Бастиан Швайнщайгер да поемат ръководството на германския гранд в бъдеще.

В интервю за „Шпорт Билд“ 74-годишният функционер определи подобен сценарий като прекрасна, но практически нереалистична мечта към настоящия момент. Според Хьонес бившите звезди са натрупали значително финансово състояние и едва ли биха проявили желание да работят по 12 часа на ден шест дни в седмицата. Той бе категоричен, че няма намерение да убеждава когото и да било, а клубът търси подходящия профил: човек с опит на терена, но и със стабилни бизнес контакти и финансова грамотност.

От своя страна настоящият президент на баварците Херберт Хайнер демонстрира далеч по-отворена позиция спрямо интеграцията на Томас Мюлер (37 г.) и Мануел Нойер (40 г.), които наближават края на състезателната си кариера. Пред медията „т-онлайн“ преди годишното общо събрание Хайнер припомни, че клубът традиционно залага на своите бивши играчи, макар все още да не е ясно какви са личните намерения на двамата ветерани след окачването на бутонките.

Хайнер отбеляза, че клубът е изключително доволен от настоящия борд на директорите в лицето на изпълнителния директор Ян-Кристиан Дреезен и спортния директор Макс Еберл, които наскоро преподписаха своите контракти. Въпреки това процесът по постепенно подмладяване на управленските структури остава водеща цел. Президентът на клуба подчерта, че предвид възрастта на дългогодишните лидери – Хьонес на 74, Карл-Хайнц Румениге на 71 и самият Хайнер на 72 години – отговорността им е да подготвят следващото поколение ръководители, за да се гарантира хегемонията на Байерн и през идните десетилетия.

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