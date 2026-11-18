Паузите за хидратация вероятно ще се запазят и за Мондиал 2030

Противоречивите паузи за хидратация по време на футболните срещи най-вероятно ще останат в сила и чак за Мондиал 2030, на който домакини са Португалия, Испания и Мароко. Тръжните условия на ФИФА за продажбата на телевизионните права включват клауза, която позволява на медиите да излъчват рекламни клипове по време на тези прекъсвания, което е ясен знак, че мярката се превръща в постоянен елемент от мачовете.

Макар световната футболна централа да твърди, че все още няма взето окончателно решение за финалите през 2030 година – когато са предвидени и три срещи в Южна Америка, – вестник „Гардиън“ разкри, че търговският потенциал и опцията за въвеждане на паузите са били изрично посочени на кандидатите в тръжните документи.

Триминутните прекъсвания в средата на всяко полувреме във всички 104 двубоя на последното Световно първенство бяха аргументирани с грижа за здравето на състезателите и се прилагаха дори в 31 мача на закрити стадиони с климатични системи. Това решение осигури огромни финансови постъпления на телевизиите, които предпочетоха да пуснат реклами в тези моменти, макар и част от тях да се въздържаха.

Източници от ФИФА поясниха пред „Гардиън“, че документацията е структурирана с оглед на всички възможни сценарии. В нея се споменават и кратките почивки за охлаждане – мярка, използвана от УЕФА, която предвижда спиране на играта за между 90 секунди и три минути, в случай че температурата на терена достигне 28 градуса по Целзий.

ФИФА използваше тези паузи инцидентно, преди да въведе задължителните прекъсвания за хидратация на Мондиал 2026. Промяната беше продиктувана от високите температури, които доведоха до прекъсвания в близо 60% от двубоите на Световното клубно първенство през 2025 година в САЩ. Международната федерация оправда нововъведението с необходимостта да се гарантира феърплеят и равните условия за игра във всички срещи.

Централата не извлече пряка финансова облага при предишния мъжки форум, но очакваното запазване на паузите може да оскъпи правата за 2030 година. „ФИФА не печели абсолютно нищо от това. Всички [рекламни] договори бяха парафирани преди въвеждането на тази мярка, така че решението няма икономически характер, а е продиктувано изцяло от спортни съображения“, обяви Инфантино през юни.

ФИФА вече реализира сделки за правата за Мондиала с „Нетфликс“ в Испания и обществената „Ес Би Ес“ в Австралия. От друга страна, задължителните паузи за вода няма да се прилагат на Световното първенство за жени догодина в Бразилия, където прогнозите сочат значително по-умерени температури в сравнение с домакините на предишния мъжки турнир.

Анализът на паузите за хидратация на СП разби голям мит

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