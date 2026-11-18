Защо Гран При на Лас Вегас се провежда в събота

Откакто влезе във Формула 1 през 2023 година надпреварата за Гран При на Лас Вегас се провежда в събота вечерта местно време, като през 2023 и 2025 тя беше единственото такова състезание в рамките на целия сезон.

През 2024 година кампанията стартира с две поредни съботни битки в Бахрейн и Саудитска Арабия, а този сезон вече имаше едно съботно състезание – Гран При на Азербайджан. И докато в тези три случая надпреварата се проведе в събота заради местни празници или обичай, то ситуацията с Лас Вегас е доста по-различна.

The silent observer watching over the streets of Las Vegas 👀 It just wouldn't be the same without you, Sphere! #F1 #LasVegasGP https://t.co/cIVEhYHdON — Formula 1 (@F1) November 17, 2026

Състезанието в Града на греха се провежда в събота, защото организаторите му искат вечерна надпревара. Това налага по-късен начален час, а ако състезанието беше в неделя, то за голяма част от света реално Гран При на Лас Вегас щеше да се провежда в понеделник, което изобщо не е оптимално за телевизионната аудитория.

Welcome to the brightest stage on the planet ✨ 50 laps of pure Vegas ♣️ #F1 #LasVegasGP https://t.co/U4t1YzsvSl — Formula 1 (@F1) November 17, 2026

Поради тази причина целият уикенд в Града на греха е изместен с един ден надпред. Така тренировките и квалификацията се провеждат в четвъртък и петък местно време, а състезанието е в събота. Отделно това помага и за логистиката на следващите състезания, които буквално се провеждат на другия край на света в Близкия изток. Досега разтоянието между Гран При на Лас Вегас и следващата надпревара в Близкия изток винаги е било само седмица, но от догодина това ще се промени и вече ще има две седмици за придвижване от Града на греха до Катар.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages