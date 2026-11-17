Сашо Попов след успеха срещу Епицентър Подоляни: За нас е гордост, младите се справиха прекрасно

Треньорът на ЦСКА Александър Попов сподели анализа си след победата с 3:1 срещу украинския шампион Епицентър Подоляни в първия мач от турнира CEV Challenge Cup. Наставникът на „червените“ изрази задоволство от играта на младите състезатели и коментира предстоящия реванш.

„Първо за нас е престиж да играем в Купа на Европа. Да бъдем домакини, да победим шампиона на Украйна. А каквито и политически проблеми да има в тази страна, спортът доказва на национално ниво как се развива - нещо, за което трябва да се замислим тук в България как се случва. Но така или иначе за нас е отговорност първо да се явяваме на европейски мачове, пък когато и победим, за нас е гордост.“

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Специалистът подчерта, че гласуването на доверие към младото поколение е плод на целенасочена работа в клуба:

„При нас миналата, тази и в следващите години изчакахме, поработихме за едно младо, талантливо поколение, защото имаме състезатели на резервната скамейка, които са талантливи, на които освен чисто тренировъчни средства трябва да им вдъхваме самочувствие. Това беше един от тези моменти: да играят в Купа на Европа, да победят. Поздравявам младите ни момчета, защото се справиха прекрасно.“

По повод ротацията на Ники Пенчев и решенията около стартовата шестица, Попов коментира:

„Не, няма проблем. Просто в тая седмица има още един мач. Три мача за една седмица не се играят лесно. И в никакъв случай, както се вижда, не сме подценявали мача, но просто е мое решение. Стойко Ненчев до края на седмицата трябва да мине на обстойни изследвания, защото в момента извадката му става е много възпалена, трябва да се види в следващите дни конкретното му състояние. То клони повече към тежка контузия, но стискаме палци на изследването да не се окаже толкова тежко.“

Във връзка с утрешния втори двубой срещу същия съперник и евентуалния Златен гейм, треньорът на „армейците“ заяви:

„Ами няма какво да коментираме. Златният гейм е ситуация, при която всичко е възможно. Ние ще се опитаме, ще видим момчетата как ще са. Вярно е, има неща, които не може да контролираме в главата, особено на младите ни състезатели, трима-четирима, които играха. Това за тях е супер адреналин, да бъдат титуляри, да играят и да победят. Ако запазят главата си чиста, утре ни предстои нов мач, да видим как ще протече", завърши Попов.

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