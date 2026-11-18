Моуриньо: Предишния път напуснах Реал Мадрид от любов към клуба

Португалският специалист Жозе Моуриньо даде официален старт на академичната 2026/2027 година в Европейския университет на Реал Мадрид. По време на събитието наставникът на “белите” подчерта силната си емоционална връзка с испанския гранд, заявявайки: „Винаги съм желал най-доброто за този клуб и още от първия ден се припознавам напълно в същността на Реал Мадрид.“

Кралският клуб отбеляза специален ден с откриването на двадесет и първия випуск на престижното учебно заведение.

Моуриньо отправи първите думи към новите студенти и бе категоричен, че приема мадридския гранд като свое убежище. „Това е един от моите домове, но е истински дом за мен. Така го чувствах както докато бях тук, така и през тринадесетте години, в които отсъствах. Винаги съм искал най-доброто за клуба и щастието на привържениците,“ сподели португалецът.

Треньорът обърна специално внимание и на клубната идентичност: „Реал Мадрид е велик заради всичко, което е спечелил, но и заради своите принципи и начина, по който присъства в спорта и обществото. Прекарах тринадесет години извън отбора и през този период разбрах още по-добре какво мислят хората извън Испания за Реал Мадрид. През 2013 година имах възможност да остана, но си тръгнах от любов към клуба, тъй като прецених, че в онзи момент тимът нямаше нужда от моя профил.“

В изказването си той си припомни и своя баща Феликс Моуриньо — бивш футболист и треньор, останал верен фен на „белия балет“: „Баща ми беше влюбен в Реал Мадрид и Ди Стефано. Той имаше хубава футболна кариера, като един от най-ярките моменти за него бе участието в бенефиса на Хенто на стадион „Бернабеу“. За неговото поколение Ди Стефано беше най-великият от всички. Този мач беше изключително важен за португалците, защото нашата легенда Еузебио никога не излезе извън португалския футбол по политически причини, но точно в тази среща игра с екипа на Реал Мадрид.“

Накрая специалистът сподели вижданията си за трудностите на своята професия: „Всичко е комбинация от фактори. Нося нещо в себе си по рождение и винаги съм се подготвял за следващото предизвикателство. Нещата просто си идваха на мястото. Дори когато сме заобиколени от много хора, треньорът в крайна сметка винаги е сам, а това е изключително тежко. В нашата работа трябва да умееш да прикриваш слабостите си,“ завърши Моуриньо.



Снимка 1: https://www.realmadrid.com

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