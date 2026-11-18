Световният шампион Хуан Мата приключи с футбола

Испанският полузащитник Хуан Мата официално обяви края на своята професионална спортна кариера. За последно той беше в Мелбърн Виктъри в първенството на Австралия.

Ветеранът се сбогува с терена на 38-годишна възраст, след като посвети цели две десетилетия на футбола на най-високо ниво. Испанецът съобщи своето решение чрез емоционално видеопослание, озаглавено: „Понякога да обичаш означава да го оставиш да си тръгне... Благодаря ти, футбол“.

Sometimes, to love… is to let go. THANKS FOOTBALL. ⚽️❤️♾️ A veces, amar… es dejar ir. GRACIAS FÚTBOL. ⚽️❤️♾️ https://t.co/v7otd6AyOq — Juan Mata García (@juanmata8) November 18, 2026

Така испанският офанзивен халф затвори страницата на своята дълга кариера, започнала в професионалния футбол през 2006 година с екипа на дубъла на Реал Мадрид. Достоен завършек на футболния му път бе изминалата кампания, в която той бе отличен като най-добър играч в австралийското първенство.

През тези двадесет години Мата остави ярка следа с изявите си за клубове като Валенсия, Челси, Манчестър Юнайтед, Галатасарай, Висел Кобе и Уестърн Сидни. Испания, Англия, Турция, Япония и Австралия бяха сцените, на които полузащитникът неизменно печелеше уважението и обичта на феновете както на терена, така и извън него.

Витрината на испанеца е изпълнена с престижни отличия: трофей от Шампионската лига, две купи от Лига Европа, две отличия от ФА Къп, Купа на Краля, Купа на лигата на Англия, Къмюнити Шийлд, както и шампионски титли в първенствата на Турция и Япония.

С националния отбор на Испания Мата триумфира като световен шампион и първенец на Европа, а към успехите му се добавят европейските титли за младежи до 21 и до 19 години, както и участие на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година.

Равносметката за испанеца включва над 700 официални мача, 158 попадения и 175 асистенции.

„Тези години бяха възможни единствено заради чистата радост от играта. Заради желанието всяка сутрин да ставам и да тренирам, да играя – независимо дали на велики стадиони като Олд Трафорд, Стамфорд Бридж и Местая, или в началото в Хувентуд Естадио, където теренът всяка зима се превръщаше в кал. Смятам, че тази страст е от ключово значение за всичко в живота“, сподели Мата при своето оттегляне.

Халфът се утвърди и като значима фигура извън пределите на футболния терен, създавайки благотворителното движение „Комън Гол“ и подкрепяйки множество социални каузи.

„С времето осъзнах, че футболът е много повече от просто ритане на топка. Докато растях, пътувах и живеех в различни страни, разбрах силата, която спортът като цяло и футболът в частност притежават, за да променят човешки животи“, разказва още той.

Макар че все още не е определил следващата си роля, испанецът е категоричен, че ще остане близо до играта: „Футболът няма да изчезне от моя живот. Има толкова много начини да продължа да го обичам и да го използвам като средство за развитие. Може да спирам да играя професионално, но никога няма да спра да бъда футболист.“

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