Национал на Мексико за Белингам: Казах си, че трябва да го разкъсам, ритам, дърпам и плюя

Мексиканският национал Ерик Лира, известен с прякора си Питбула, сподели любопитни подробности около срещата си с английската суперзвезда Джуд Белингам след четвъртфиналния сблъсък между двата тима на Мондиал 2026. Капитанът на Крус Асул призна, че е останал изключително изненадан и трогнат от уважението, което халфът на „трите лъва“ е показал към него на стадион „Ацтека“.

В подкаста „Креативо“ 26-годишният полузащитник си припомни специалния жест след края на двубоя, в който Англия спечели драматично с 3:2.

„Белингам се приближи до мен, подаде ми ръка и аз му пожелах успех с думите: Дано станете световни шампиони. Той ми отговори: Ти си страхотен играч, имаш голямо сърце и се надявам скоро да играеш в някой голям европейски клуб. След това го срещнах отново и го попитах дали можем да си размени фланелките. Той веднага се съгласи. Запазих си този спомен – неговата фланелка и силните му думи“, разказа Лира.

Мексиканският дефанзивен халф не скри и нагласата, с която е излязъл на терена, за да се опита да неутрализира една от най-големите звезди на световния футбол.

„Когато разбрах, че ще играем срещу Англия, си казах: ‚Аз ще пазя Джуд Белингам – един от десетимата или дори петимата най-добри футболисти в света. Настроих се пределно остро. Казах си, че трябва буквално да го разкъсам, да го ритам, да го дърпам, да го плюя... нямах представа какво точно ще му направя, за да го спра, но въпреки всичко той ни вкара два гола“, откровен е Лира.

„Много хора след мача ми повтаряха, че съм успял да го неутрализирам, но истината е, че той ни отбеляза два пъти. Не беше само моя грешка, а отговорност на целия отбор. Но след такъв мач да чуеш от него ‚ти си страхотен играч‘ беше невероятно. Поплаках си малко, признавам, но знаех, че ако трябва да загубя, искам да е точно така – след като съм дал всичко от себе си до краен предел. Затова и болката от поражението не беше толкова голяма“, допълни мексиканецът.

В оспорвания четвъртфинал Англия надделя с 3:2, като за победителите точни бяха Джуд Белингам на два пъти и Хари Кейн, докато попаденията за Мексико реализираха Хулиан Киньонес и Раул Хименес.

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