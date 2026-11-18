Почетино все още не е пристигнал в Манчестър Юнайтед, но вече въведе правила

Още преди да кацне в Карингтън и официално да поеме ръководството на Манчестър Юнайтед, Маурисио Почетино вече започна да налага своите изисквания. Аржентинският специалист, който напуска националния отбор на САЩ, за да наследи Майкъл Карик, въведе веднага две нови правила и отборна традиция, с които да преобрази съблекалнята на „червените дяволи“.

Клубът от „Олд Трафорд“ не губи време в избора на заместник на Карик, който бе уволнен след катастрофално начало на кампанията с едва една победа в 10 мача от Висшата лига – резултати, сринали отбора до зоната на изпадащите.

Смяната на треньорския пост бележи пълен разрив с досегашните порядки. Докато при Карик футболистите почти винаги получаваха почивен ден след двубоите, при Почетино те задължително ще трябва да са на клубната база за възстановителни тренировки след всеки мач. Наред с това английските медии съобщават, че играчите ще бъдат подлагани и на редовни тестове за измерване на процента подкожни мазнини.

Тези мерки имат за цел драстично да повишат физическите показатели на състава. По време на престоите си в Тотнъм и Челси аржентинският мениджър си спечели име със своя строг тренировъчен режим и изключително сериозния акцент върху атлетическата подготовка.

Освен физическата дисциплина, Почетино държи и на сплотяването на колектива. Поради тази причина той ще организира обща вечеря за целия състав и треньорския щаб преди тежкото си бойно кръщение срещу Ливърпул, насрочено за 22 ноември на „Анфийлд“. Това е традиция, която той спазва още от периода си начело на Саутхемптън – обикновено в началото на сезона, но сега адаптирана, за да ускори адаптацията по средата на кампанията и да усети атмосферата в съблекалнята.

Пътуването на специалиста към Манчестър ще се състои в сряда рано сутринта с частен самолет веднага след като изведе селекцията на САЩ срещу Хаити, след което ще проведе и първото си занимание начело на англичаните. След дербито срещу Ливърпул, воденият от Почетино Манчестър Юнайтед ще се изправи срещу Спортинг в Шампионската лига, а веднага след това приема Брентфорд във Висшата лига.

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