Бивш нападател на ЦСКА вкара за победа на Еквадор над Боливия

Еквадор победи Боливия с 2:0 в приятелска среща, играна в Гуаякил. Джон Меркадо (20′) откри резултата, а бившият нападател на ЦСКА Жорди Кайседо (45+4′) удвои преднината на домакините малко преди почивката. Двубоят беше временно прекъснат заради проблем с осветлението на стадиона.

Домакините започнаха по-активно, като още в началните минути Джон Йебоа имаше възможност да се разпише, но вратарят Карлос Лампе се намеси. Малко по-късно срещата беше спряна за кратко, след като част от осветлението на стадиона угасна.

В 20-ата минута центриране от корнер предизвика разбъркване в наказателното поле на Боливия. Джон Меркадо се ориентира най-бързо и с удар от въздуха изпрати топката в мрежата за 1:0.

В добавеното време на първата част Еквадор стигна до второ попадение. След центриране в наказателното поле Меркадо отклони с глава към Жорди Кайседо, който се разписа за 2:0. Резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.

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