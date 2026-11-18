Мексико излъга Ямайка в реванша и се класира за финалната четворка в Лигата на нациите

Мексико победи Ямайка с 1:0 в реванша от четвъртфиналите на Лигата на нациите на КОНКАКАФ и се класира за финалната четворка на турнира. Единственото попадение отбеляза Хесус Корона (35′). След поражението с 2:3 в първата среща общият резултат стана 3:3, но мексиканците продължават напред благодарение на правилото за повече отбелязани голове на чужд терен.

Домакините започнаха активно и още в 4-тата минута Хулиан Киньонес изпрати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. В 26-ата минута нападателят пропусна добра възможност отблизо след подаване на Алваро Фидалго, а малко по-късно удар на Корона беше блокиран от защитник.

В 35-ата минута Мексико все пак стигна до гол. След дълго подаване зад защитата Киньонес овладя топката и я върна към Хесус Корона, който с мощен удар не остави шансове на вратаря на гостите.

До края на срещата резултатът остана непроменен и попадението на Корона се оказа достатъчно за класирането на Мексико. Въпреки равенството в общия резултат от двата двубоя мексиканците продължават напред благодарение на двата си гола като гости в първата среща.

В полуфиналите мексиканците ще се изправят срещу големия си съперник САЩ, а в другата двойка Канада ще играе с Панама. Финалната четворка ще се проведе между 25 и 28 март 2027 година в Лос Анджелис.

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