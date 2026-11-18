САЩ изпрати Почетино с победа и класиране на 1/2-финал в Лигата на нациите

САЩ победиха Хаити с 2:0 в реванша от четвъртфиналите на Лигата на нациите на КОНКАКАФ и продължават към финалната четворка след общ резултат 8:0. Кристиан Пулишич (25′) откри резултата с впечатляваща задна ножица, а Джулиан Хол (43′) удвои преднината на домакините. Срещата беше последна за Маурисио Почетино начело на американския национален отбор преди преминаването му в Манчестър Юнайтед.

Американците бяха спечелили първия двубой с категоричното 6:0, като Пулишич отбеляза два пъти и достигна 35 попадения с националната фланелка, заемайки еднолично четвъртото място във вечната голмайсторска листа на страната.

В 25-ата минута Пулишич отново демонстрира головия си нюх. След центриране на Уестън Маккени той изпълни ефектна задна ножица, при която топката срещна гредата и влезе във вратата на Хаити.

EVERY ANGLE OF THE PULISIC BICYCLE KICK 🎥 https://t.co/jFSFZx5Wan — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 18, 2026

В 43-тата минута Джулиан Хол покачи на 2:0. Младият нападател получи топката в наказателното поле, овладя я, обърна се и с удар към вратата реализира второто попадение за домакините.

Така САЩ затвърдиха превъзходството си над Хаити и си осигуриха участие във финалната фаза на турнира, където ще преследват четвърти трофей в Лигата на нациите на КОНКАКАФ.

The kid keeps scoring. 5 goals in 6 career games for Julian Hall! #USMNT x @VW https://t.co/b1K00XkgKG — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 18, 2026

Двубоят сложи край на периода на Почетино начело на американците. Аржентинският специалист се сбогува с привържениците и чрез предварително публикувано видеообръщение, преди да поеме следващото предизвикателство в кариерата си начело на Манчестър Юнайтед.

Аржентинецът приключи престоя си начело на САЩ с баланс от 23 победи, 2 равенства и 12 загуби в общо 37 мача. Той пое отбора през септември 2024 година и постигна най-големия си успех на Световното първенство през 2026 година, когато американците спечелиха групата си и достигнаха до осминафиналите. Тимът записа три победи на Мондиала, което е рекорд за национален селекционер на САЩ, а успехът над Босна и Херцеговина с 2:0 беше първият за страната в елиминационната фаза на световно първенство от 2002 година насам. Почетино изведе американците и до финала на Голд Къп през 2025 година, но въпреки тези постижения напуска след малко повече от две години, без да е спечелил нито един трофей.

Play Country Roads. https://t.co/gHgVmlIZ9J — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 18, 2026

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Снимки: Imago