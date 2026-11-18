Уругвай завърши годината с мощна победа

Уругвай завърши 2026 година с убедителна победа с 5:0 над Доминиканската република в приятелска среща, играна в Малдонадо. Родриго Агире (41′), Николас де ла Крус (80′ – дузпа), Федерико Валверде (87′) и Бруно Дамиани (90+4′) се разписаха за домакините, а Хавиер Валдес (70′) си отбеляза автогол.

Домакините поведоха малко преди почивката чрез Агире, който се разписа в 41-вата минута. След почивката Уругвай удвои аванса си с автогола на Валдес в 70-ата минута, а десет минути по-късно Де ла Крус беше точен от дузпа за 3:0.

В заключителните минути уругвайците добавиха още две попадения. Първо Валверде се разписа в 87-ата минута, а в четвъртата минута на добавеното време Бруно Дамиани оформи крайното 5:0.

Така воденият от Диего Форлан тим записа четвърта поредна победа, след като няколко дни по-рано надделя с 2:1 над Аржентина в Буенос Айрес.

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