Пропусната дузпа провали Колумбия срещу Чили

Чили и Колумбия завършиха 0:0 във втората приятелска среща помежду си в рамките на няколко дни. Двубоят в Сантяго не предложи голове, а най-важният момент беше пропусната дузпа от Луис Суарес в 35-ата минута. Вратарят на домакините Лорънс Вигуру спаси удара на нападателя и не позволи на гостите да поведат.

През първото полувреме домакините имаха своите възможности. В 18-ата минута Нилс Райхмут стреля над вратата, а малко след това Дарио Осорио отправи опасен далечен удар, спасен от Алдаир Кинтана. В 29-ата минута Райхмут отново застраши колумбийската врата, но не успя да преодолее стража на гостите.

Най-добрата възможност за гостите дойде в 35-ата минута, когато Висенте Писаро извърши нарушение срещу Даниел Муньос в наказателното поле и съдията отсъди дузпа за Колумбия. Луис Суарес застана зад топката, но Лорънс Вигуру спаси удара му и запази нулевото равенство.

Така Чили избегна второ поредно поражение от Колумбия, след като няколко дни по-рано загуби първата приятелска среща между двата отбора с 0:1 в Кали. Тогава единственото попадение беше автогол на Гийермо Марипан.

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Снимки: Imago