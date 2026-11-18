Джейдън Макданиълс отбеляза победен кош само 2.6 секунди преди финалната сирена, за да изведе Минесота Тимбъруулвс до драматичен обрат и успех със 106:105 над Портланд Трейл Блейзърс във вторник вечер. Решаващата атака дойде непосредствено след като домакините откраднаха топката при вкарване от аут за съперника.
Баскетболистите на Портланд водеха в резултата през почти цялата последна четвърт, преди Тимбъруулвс да организират мощен финален щурм. Айо Досунму наниза ключова тройка 50 секунди преди края, съкращавайки изоставането на тима си до 104:105 и проправяйки пътя към победния изстрел на Макданиълс. В заключителните моменти звездата на гостите Деймиън Лилард опита стрелба за победата, но Трей Лайлс блокира опита му секунда преди края на редовното време.
Това бе втори двубой между двата тима за последните два дни, след като в понеделник Минесота отново надделя със 106:98.
Досунму бе най-резултатен за домакините с рекордните си за сезона 30 точки. Победният кош на Макданиълс увеличи актива му на 22 точки, а Ламело Бол допринесе за успеха с 18 точки и 9 асистенции.
Лилард подобри значително мерника си след разочароващата стрелба в понеделник (2 от 15). Гардът поведе Трейл Блейзърс с 25 точки, отбелязвайки 5 от 11 опита зад арката и 8 от 19 от игра. Джру Холидей се включи отлично от пейката с 23 точки.
Гостите бяха без Дени Авдия, който пропусна срещата заради травма в ходилото, след като ден по-рано записа 27 точки и 8 борби. Минесота също не можеше да разчита на един от титулярите си - Джонатан Куминга бе извън строя заради контузия в дясното рамо, получена при сблъсък в предишния мач.
Домакините, които влязоха в срещата с най-слабия процент на успеваемост от наказателната линия в НБА (69%), пропуснаха 12 наказателни удара. Центърът Руди Гобер, който в понеделник записа 18 точки и 15 борби, този път нямаше съществен принос - проблемите с лични нарушения го ограничиха до едва четири минути през първото полувреме и той завърши без отбелязана точка за първи път през сезона.
В следващите си мачове в четвъртък Портланд гостува на Милуоки, докато Минесота ще бъде домакин на Ню Йорк Никс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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