Джейдън Макданиълс донесе инфарктна победа на Минесота срещу Портланд

Джейдън Макданиълс отбеляза победен кош само 2.6 секунди преди финалната сирена, за да изведе Минесота Тимбъруулвс до драматичен обрат и успех със 106:105 над Портланд Трейл Блейзърс във вторник вечер. Решаващата атака дойде непосредствено след като домакините откраднаха топката при вкарване от аут за съперника.

Баскетболистите на Портланд водеха в резултата през почти цялата последна четвърт, преди Тимбъруулвс да организират мощен финален щурм. Айо Досунму наниза ключова тройка 50 секунди преди края, съкращавайки изоставането на тима си до 104:105 и проправяйки пътя към победния изстрел на Макданиълс. В заключителните моменти звездата на гостите Деймиън Лилард опита стрелба за победата, но Трей Лайлс блокира опита му секунда преди края на редовното време.

JADEN MCDANIELS GAME WINNER WHAT A SEQUENCE. 🔥🔥🔥 https://t.co/i3NHfy975d — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 18, 2026

Това бе втори двубой между двата тима за последните два дни, след като в понеделник Минесота отново надделя със 106:98.

Досунму бе най-резултатен за домакините с рекордните си за сезона 30 точки. Победният кош на Макданиълс увеличи актива му на 22 точки, а Ламело Бол допринесе за успеха с 18 точки и 9 асистенции.

Ayo Dosunmu tonight vs Blazers: 30 PTS | 5 AST | 11/19 FG | 7/11 3FG | 76 TS% https://t.co/BcBhIRDxfj — Basketball Performances (@NBAPerformances) November 18, 2026

Лилард подобри значително мерника си след разочароващата стрелба в понеделник (2 от 15). Гардът поведе Трейл Блейзърс с 25 точки, отбелязвайки 5 от 11 опита зад арката и 8 от 19 от игра. Джру Холидей се включи отлично от пейката с 23 точки.

Ninth 20 piece for Damian Lillard this season 🎯 https://t.co/hK4Dqiw4er — Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 18, 2026

Гостите бяха без Дени Авдия, който пропусна срещата заради травма в ходилото, след като ден по-рано записа 27 точки и 8 борби. Минесота също не можеше да разчита на един от титулярите си - Джонатан Куминга бе извън строя заради контузия в дясното рамо, получена при сблъсък в предишния мач.

Домакините, които влязоха в срещата с най-слабия процент на успеваемост от наказателната линия в НБА (69%), пропуснаха 12 наказателни удара. Центърът Руди Гобер, който в понеделник записа 18 точки и 15 борби, този път нямаше съществен принос - проблемите с лични нарушения го ограничиха до едва четири минути през първото полувреме и той завърши без отбелязана точка за първи път през сезона.

В следващите си мачове в четвъртък Портланд гостува на Милуоки, докато Минесота ще бъде домакин на Ню Йорк Никс.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/