Пистънс прекъснаха серията от 12 поредни победи на Сан Антонио

Детройт Пистънс сложи край на впечатляващата серия от 12 поредни победи на Сан Антонио Спърс, след като спечели гостуването си в Тексас със 105:93 във вторник вечер.

Кейд Кънингам бе най-резултатен за победителите с 27 точки, а Данис Дженкинс се включи изключително силно след почивката, отбелязвайки 21 от своите 25 точки именно през второто полувреме.

CADE FLASHES THE HANDLES ACROSS THE COURT AND SLAMS IT HOME 🤯 https://t.co/uv4LQ0g29l — NBA (@NBA) November 18, 2026

За състава на Сан Антонио френската звезда Виктор Уембаняма се отличи с дабъл-дабъл от 25 точки и 18 борби. За тексасци това бе първо поражение от 23 октомври насам, когато стартираха сезона с баланс 0-2.

WEMBY THROWS IT OFF THE GLASS TO HIMSELF FOR THE SLAM 👽 https://t.co/oW6kexUBrz — NBA (@NBA) November 18, 2026

Гардът на домакините Дилън Харпър завърши с 20 точки, но бе принуден да напусне играта едва 53 секунди преди края на срещата, след като се подхлъзна и падна тежко на паркета.

Dylan Harper splits and lands awkwardly at the end of the 4th quarter, and he is in immense pain due to a non-contact injury. He was helped to the locker room. With replays. Spurs and NBC commentary. You can also hear Harper saying stuff at the end of the second broadcast (NBA) — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 18, 2026

Осар Томпсън изигра много силен мач за Детройт, записвайки 14 точки, 12 асистенции, 9 борби и 5 отнети топки. Неговите изяви помогнаха на Пистънс да наваксат слабото начало и да стигнат до победата, след като през миналия сезон загубиха всичките си преки двубои със Спърс.

Гостите взеха категорично предимство във втората и третата четвърт, като ги спечелиха с общ резултат 52:39 при 51% успеваемост в стрелбата от игра. Това доведе и до първа загуба за Сан Антонио през сезона в среща, в която тимът е повеждал с двуцифрена разлика.

Уембаняма започна вихрено с 10 точки в откриващия период, включително зрелищна комбинация с таблото над протегнатата ръка на Томпсън, завършила със забивка с лява ръка. Домакините направиха общо пет забивки в първата четвърт, но Кънингам отговори подобаващо с мощно изпълнение с една ръка срещу опита за блокада на френския център.

Daniss Jenkins and Ausar Thompson stick a fork in the Spurs' win streak https://t.co/rhn1nX0GUR — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 18, 2026

Детройт пречупи съперника със серия от 21:7 през втория период, която включваше и серия от 13:5, докато Уембаняма бе на пейката, за да изравни резултата при 47:47, след като преди това изоставаше с 14 точки. Спърс натрупаха аванс от 12 точки с французина на паркета през първото полувреме, но бяха с минус 12 в минутите без него.

Томпсън и Кънингам комбинираха за 21 точки през втората част, а Пистънс надделяха в нея с 29:21 и се оттеглиха на почивка с минимална преднина при 55:54.

Гостите играха без контузените Джейлън Дюрън (разтежение на задното бедро), Дънкан Робинсън (разтежение на квадрицепса) и Айзея Джо (контузия на тазобедрената става).

В следващите си мачове Детройт гостува на Ню Орлиънс в сряда, докато Сан Антонио ще бъде домакин на Лос Анджелис Клипърс в четвъртък.

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