Никс продължиха почти 4-годишната си доминация над Торонто с 15-и пореден успех

Джейлън Брънсън реализира ключово отиграване за четири точки 1:25 минути преди финалната сирена, а Ню Йорк Никс записа 15-а поредна победа срещу Торонто Раптърс, печелейки със 111:102 като гост тази нощ.

Брънсън завърши с 31 точки, след като стреля 10 от 22 от игра, 4 от 11 от зоната за три точки и бе перфектен от линията за изпълнение на наказателни удари с 7 от 7.

Jalen Brunson vs Toronto: 31 PTS | 5 REB | 5 AST | 10/22 FG | 62 TS% https://t.co/YixwgKcflT — Basketball Performances (@NBAPerformances) November 18, 2026

Карл-Антъни Таунс допринесе за успеха със силен „дабъл-дабъл“ от 16 точки и 16 борби. Микал Бриджис наниза 17 точки, О Джи Ануноби реализира 16 срещу бившия си отбор, а Ландри Шамет се отчете с 12 пункта за нюйоркчани, които записаха шеста победа в последните си осем срещи и спечелиха серията от два мача между съперниците.

Karl-Anthony Towns has been the most consistent player for the Knicks this season. 16 PTS | 16 REB | 8 AST | 7/9 FG | 85 TS% https://t.co/HOr3LiY2Os — Basketball Performances (@NBAPerformances) November 18, 2026

За домакините Джа'Коби Уолтър отбеляза рекордните си за сезона 25 точки, вкарвайки върховите в кариерата си седем тройки от 12 опита, но извърши неспортсменско нарушение при решителната стрелба на Брънсън от далечно разстояние в края.

MIKAL BRIDGES DAGGER!!! https://t.co/Sl78B0wd4k — Fireside Knicks (@FiresideKnicks) November 18, 2026

Последната победа на Раптърс срещу Ню Йорк датира отпреди почти четири години – на 22 януари 2023 г. със 125:116 у дома. Ар Джей Барет вкара 22 точки за домакините, Скоти Барнс добави 20, а Иманюел Куикли завърши с 14. Канадският тим допусна пето поредно поражение, като в последните си четири мача неизменно изпуска двуцифрена преднина.

RJ Barrett has the Raptor's coaching staff in hell. https://t.co/5NM2L5FLTL — DJ Zullo (@DJAceNBA) November 16, 2026

Балансът на Торонто спадна до 3-9 в 12 двубоя без Кауай Ленърд, който остава извън игра заради оток в лявото коляно. В официално изявление преди двубоя от клуба заявиха, че крилото бележи напредък в кондиционната си подготовка, но не поставиха конкретен срок за завръщането му, като нова информация ще бъде оповестена следващата седмица.

Торонто водеше с 48:35 след кош на Барнс 5:07 минути преди края на втория период, но Никс обърнаха развоя с мощна серия от 19 безответни точки. След четири точни стрелби от дистанция на Уолтър в третата четвърт канадците влязоха с аванс от 83:80 в последния период. Джош Харт, който нямаше точки в предишните два двубоя на Никс, завърши срещата с пет пункта.

В следващия си мач в четвъртък Ню Йорк Никс гостува на Минесота, докато Торонто Раптърс приема Уашингтън в сряда.

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