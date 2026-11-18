Пет мача в НБА тази нощ

Пет мача от редовния сезон на НБА ще предложат баскетболни емоции в нощта на вторник срещу сряда. Програмата започва в 02:30 часа българско време с гостуването на Ню Йорк Никс на Торонто Раптърс, като нюйоркчани ще преследват 15-а поредна победа над този съперник.

Сред акцентите е сблъсъкът между Сан Антонио Спърс и Детройт Пистънс от 03:00 часа — Виктор Уембаняма и компания влизат в него с 12 последователни успеха. Лос Анджелис Лейкърс пък ще търси девета поредна победа срещу Шарлът Хорнетс от 06:00 часа. Останалите срещи са Минесота Тимбъруулвс – Портланд Трейл Блейзърс от 03:00 часа и Лос Анджелис Клипърс – Юта Джаз от 05:30 часа.

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