Нападателят на Рома Пауло Дибала най-после е възстановен от своята контузия в прасеца, като се е включил в днешната тренировка на тима, съобщава “Скай Спорт Италия”.
Заради контузията, получена при загубата с 3:4 от Реал Мадрид в Шампионската лига, аржентинецът пропусна последните седем мача на “вълците”. През този период постоянно се спекулираше кога точно ще се завърне в игра. В крайна сметка, това ще стане в съботното гостуване на Парма, като очакванията са, че Дибала ще бъде титуляр. Досега през сезона 33-годишният играч има осем двубоя и четири асистенции.
Най-вероятно в предстоящия мач на вратата на Рома ще се завърне титулярният страж Миле Свилар, който също днес е тренирал със своите съотборници. Заради фрактура на кутрето в десния си крак той отсъстваше в последните девет срещи на “джалоросите”. Преди това 27-годишният футболист записа шест мача от началото на сезона, в които допусна четири гола и запази три сухи мрежи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages