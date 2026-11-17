Дибала и Свилар най-после са готови да се завърнат в игра

Нападателят на Рома Пауло Дибала най-после е възстановен от своята контузия в прасеца, като се е включил в днешната тренировка на тима, съобщава “Скай Спорт Италия”.

Заради контузията, получена при загубата с 3:4 от Реал Мадрид в Шампионската лига, аржентинецът пропусна последните седем мача на “вълците”. През този период постоянно се спекулираше кога точно ще се завърне в игра. В крайна сметка, това ще стане в съботното гостуване на Парма, като очакванията са, че Дибала ще бъде титуляр. Досега през сезона 33-годишният играч има осем двубоя и четири асистенции.

Paulo Dybala and Mile Svilar are expected to be back in the starting XI for Roma when they face Parma on Saturday, after one and two months out of action respectively. #ASRoma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive https://t.co/QedNEZkF2h — Football Italia (@footballitalia) November 17, 2026

Най-вероятно в предстоящия мач на вратата на Рома ще се завърне титулярният страж Миле Свилар, който също днес е тренирал със своите съотборници. Заради фрактура на кутрето в десния си крак той отсъстваше в последните девет срещи на “джалоросите”. Преди това 27-годишният футболист записа шест мача от началото на сезона, в които допусна четири гола и запази три сухи мрежи.

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Снимки: Gettyimages