Проблемите с контузията на Мойс Кийн продължават

Завръщането в игра на нападателя на Комо Мойс Кийн ще се забави още повече, както стана ясно от изявление на неговия клуб.

В края на октомври “езерняците” обявиха, че италианският национал е преминал лечение в Барселона заради травмата си в пищяла на единия си крак, като очакваният срок на неговото възстановяване беше пет седмици. Днес обаче се появиха информации, че най-вероятно отсъствието му ще бъде удължено заради възникнал проблем. Това беше потвърдено от кратко съобщение на сайта на Комо. “Вследствие на проблем по време на тренировка, Мойс Кийн преминава допълнителни медицински прегледи. Нашият приоритет е да подпомогнем неговото възстановяване. Ще предоставим актуализация, когато имаме допълнителна информация за съобщаване”, написаха от клуба.

Medical Update: Moise Kean 🏥 Read the club’s official statement ➡️ https://t.co/jAEXIFHATs https://t.co/nHgCGQvY3S — Como1907 (@Como_1907) November 17, 2026

Заради тази травма 26-годишният играч пропусна последните девет мача на тима, за който има шест двубоя с един гол и една асистенция след летния си трансфер от Фиорентина на стойност 30 млн. евро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages