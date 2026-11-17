Разногласия между Флик и Деко относно селекцията на Барселона

В спортно-техническото ръководство на Барселона са се появили разногласия относно бъдещите входящи трансфери. Старши треньорът Ханзи Флик и спортният директор Деко имат различни фаворити за подсилване на защитната линия на тима, твърди футболният инсайдер Екрем Конур в социалните мрежи.

Германският наставник настоява за привличането на централния бранител Нико Шлотербек от Борусия (Дортмунд). От своя страна Деко предпочита да насочи усилията към привличането на Алесандро Бастони от Интер.

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По-рано се появиха информации, че германският специалист вече е отхвърлил варианта за трансфер на Бастони през лятото, въпреки готовността на самия футболист да облече екипа на каталунците. Към този момент в клуба все още няма взето окончателно решение по казуса.

Въпреки различията около селекцията, Барселона се представя убедително на терена и оглавява класирането в испанското първенство с актив от 33 точки след първите 12 кръга.

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