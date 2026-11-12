ПСВ Айндховен подготвя трансферен удар

ПСВ Айндховен ще направи опит да привлече Кевин Де Бройне през януарския трансферен прозорец, твърдят медии в Нидерландия. 35-годишният халф има договор с Наполи до лятото на 2027 г. Преди няколко дни в Англия се появи информация, че Евертън има интерес към него.

От ПСВ са се свързали с представители на футболиста, за да разберат дали Де Бройне има интерес към подобен трансфер. Ако не се стигне до сделка през януари, шампионът на Нидерландия може да преговаря за привличането му през лятото, когато договорът му изчита. Легендата на Манчестър Сити дълги години е работил с физиотерапевта на ПСВ Еди Пепелс в националния отбор на Белгия.

PSV heeft al volop 'tienen' en buitenspelers natuurlijk. Maar voor een speler als De Bruyne is - uiteraard - altijd ruimte. Er lijkt best een realistische kans op zijn komst en dus gaat PSV voor wat tegenwoordig de stunt heet. Zie: https://t.co/OHpGjUCSJX https://t.co/OHpGjUCSJX — Rik Elfrink (@RikElfrink) November 12, 2026

Де Бройне вече не е смятан за толкова важна фигура в Наполи и клубът е склонен да се раздели с него. Тимът на Масимилиано Алегри се представя разочароващо от началото на сезона и е десети в класирането на Серия А.

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Снимки: Gettyimages