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ПСВ Айндховен подготвя трансферен удар

  • 12 ное 2026 | 11:35
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ПСВ Айндховен подготвя трансферен удар

ПСВ Айндховен ще направи опит да привлече Кевин Де Бройне през януарския трансферен прозорец, твърдят медии в Нидерландия. 35-годишният халф има договор с Наполи до лятото на 2027 г. Преди няколко дни в Англия се появи информация, че Евертън има интерес към него.

От ПСВ са се свързали с представители на футболиста, за да разберат дали Де Бройне има интерес към подобен трансфер. Ако не се стигне до сделка през януари, шампионът на Нидерландия може да преговаря за привличането му през лятото, когато договорът му изчита. Легендата на Манчестър Сити дълги години е работил с физиотерапевта на ПСВ Еди Пепелс в националния отбор на Белгия.

Де Бройне вече не е смятан за толкова важна фигура в Наполи и клубът е склонен да се раздели с него. Тимът на Масимилиано Алегри се представя разочароващо от началото на сезона и е десети в класирането на Серия А.

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Снимки: Gettyimages

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