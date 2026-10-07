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Утре разглеждат жалбата на Сенгал по повод отнетата титла от Купата на африканските наци

  • 7 окт 2026 | 14:29
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Утре разглеждат жалбата на Сенгал по повод отнетата титла от Купата на африканските наци

Спортният арбитражен съд (CAS) ще разгледа в четвъртък жалбата на Сенегал срещу решението на Африканската футболна конфедерация (CAF), с което на тима бе отнета титлата от Купата на африканските нации и бе присъдена служебна победа с 3:0 на Мароко. Заседанието ще се проведе в Лозана при закрити врата и няма да бъде обявено решение в същия ден. Случаят е свързан с драматичния финал през януари, в който Сенегал първоначално спечели с 1:0 след продължения. В края на редовното време сенегалските футболисти напуснаха терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа за Мароко, но след това се върнаха и довършиха двубоя. През март Апелативният съвет на CAF постанови, че Сенегал е загубил служебно срещата, като приложи член 84 от регламента и записа резултат 3:0 в полза на Мароко.

Спортният арбитражен съд определи дата за разглеждането на обжалването на Сенегал
Спортният арбитражен съд определи дата за разглеждането на обжалването на Сенегал

Сенегалската футболна федерация обжалва решението пред CAS с искане първоначалният резултат да бъде възстановен и страната да бъде призната за шампион. Тричленният арбитражен състав ще бъде председателстван от французина Жералд Симон, а в него ще влязат още италианецът Луиджи Фумагалли и германецът Улрих Хаас. След изслушването съставът ще започне обсъждането на казуса, но CAS все още не е посочил дата за окончателното решение.

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