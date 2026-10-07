Утре разглеждат жалбата на Сенгал по повод отнетата титла от Купата на африканските наци

Спортният арбитражен съд (CAS) ще разгледа в четвъртък жалбата на Сенегал срещу решението на Африканската футболна конфедерация (CAF), с което на тима бе отнета титлата от Купата на африканските нации и бе присъдена служебна победа с 3:0 на Мароко. Заседанието ще се проведе в Лозана при закрити врата и няма да бъде обявено решение в същия ден. Случаят е свързан с драматичния финал през януари, в който Сенегал първоначално спечели с 1:0 след продължения. В края на редовното време сенегалските футболисти напуснаха терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа за Мароко, но след това се върнаха и довършиха двубоя. През март Апелативният съвет на CAF постанови, че Сенегал е загубил служебно срещата, като приложи член 84 от регламента и записа резултат 3:0 в полза на Мароко.

Спортният арбитражен съд определи дата за разглеждането на обжалването на Сенегал

Сенегалската футболна федерация обжалва решението пред CAS с искане първоначалният резултат да бъде възстановен и страната да бъде призната за шампион. Тричленният арбитражен състав ще бъде председателстван от французина Жералд Симон, а в него ще влязат още италианецът Луиджи Фумагалли и германецът Улрих Хаас. След изслушването съставът ще започне обсъждането на казуса, но CAS все още не е посочил дата за окончателното решение.

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