Сенегал назначи френска легенда за селекционер

От Сенегалската футболна федерация обявиха, че Патрик Виейра е новият селекционер на националния отбор. Той наследява на поста Папе Тиау, който води тима от декември 2024 г. до преди около месец.

С Тиау Сенегал спечели Купата на африканските нации миналата година, но след това титлата им бе отнета по административен път. На Световното първенство през лятото тимът завърши на трето място в групата си но се класира за 1/16-финалите, където отпаднаха след загуба с 2:3 от Белгия.

Monsieur Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de l’équipe nationale A du Sénégal. La date de la présentation officielle et les prochaines étapes de son installation feront l’objet d’une communication ultérieure.



Bienvenue au Sénégal, Coach ✅ pic.twitter.com/eJca5zNXkn — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) August 18, 2026

Виейра, който е роден в Дакар, Сенегал, не е работил от миналия ноември, когато бе уволнен от Дженоа, след като започна сезона в Серия А без победа. Той се задържа в Генуа 11 месеца. Преди това той работи една година в Страсбург и две години в Кристъл Палас.

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