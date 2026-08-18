Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сенегал
  3. Сенегал назначи френска легенда за селекционер

Сенегал назначи френска легенда за селекционер

  • 18 авг 2026 | 17:19
  • 825
  • 1
Сенегал назначи френска легенда за селекционер

От Сенегалската футболна федерация обявиха, че Патрик Виейра е новият селекционер на националния отбор. Той наследява на поста Папе Тиау, който води тима от декември 2024 г. до преди около месец.

С Тиау Сенегал спечели Купата на африканските нации миналата година, но след това титлата им бе отнета по административен път. На Световното първенство през лятото тимът завърши на трето място в групата си но се класира за 1/16-финалите, където отпаднаха след загуба с 2:3 от Белгия.

Виейра, който е роден в Дакар, Сенегал, не е работил от миналия ноември, когато бе уволнен от Дженоа, след като започна сезона в Серия А без победа. Той се задържа в Генуа 11 месеца. Преди това той работи една година в Страсбург и две години в Кристъл Палас.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Моуриньо подписа договора си с Перес, който го скри от медиите

Моуриньо подписа договора си с Перес, който го скри от медиите

  • 18 авг 2026 | 16:23
  • 2174
  • 5
Нюкасъл иска талант на Тотнъм и шведски национал за заместник на Бруно Гимараеш

Нюкасъл иска талант на Тотнъм и шведски национал за заместник на Бруно Гимараеш

  • 18 авг 2026 | 15:43
  • 1301
  • 0
Официално: Фюлкруг отново облече екипа на Вердер

Официално: Фюлкруг отново облече екипа на Вердер

  • 18 авг 2026 | 15:42
  • 1661
  • 0
От Барселона благодариха на младок, който премина в Аякс

От Барселона благодариха на младок, който премина в Аякс

  • 18 авг 2026 | 14:54
  • 1081
  • 1
Симеоне отписа Хулиан за първия мач, но отсече: Той е най-добрият ни нападател и ще градим отбора около него

Симеоне отписа Хулиан за първия мач, но отсече: Той е най-добрият ни нападател и ще градим отбора около него

  • 18 авг 2026 | 14:50
  • 5138
  • 6
Олимпиакос привлече арменски национал от Цървена звезда

Олимпиакос привлече арменски национал от Цървена звезда

  • 18 авг 2026 | 14:44
  • 841
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 07:09
  • 43979
  • 456
Христос Шелис пред Sportal.bg: Трудни сме за побеждаванe, но ЦСКА е много добър, и ние имаме "луди" фенове като тях

Христос Шелис пред Sportal.bg: Трудни сме за побеждаванe, но ЦСКА е много добър, и ние имаме "луди" фенове като тях

  • 18 авг 2026 | 13:49
  • 22685
  • 10
Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

  • 18 авг 2026 | 09:25
  • 37743
  • 111
Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

  • 18 авг 2026 | 08:58
  • 33243
  • 0
Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

  • 18 авг 2026 | 09:28
  • 18233
  • 30
Гуардиола в нов документален филм за Ман Сити: Разведох се заради вас и ми се отплащате така?

Гуардиола в нов документален филм за Ман Сити: Разведох се заради вас и ми се отплащате така?

  • 18 авг 2026 | 11:10
  • 27709
  • 28