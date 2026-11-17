Колапинто коментира шансовете на Аржентина за Формула 1

Пилотът на Алпин Франко Колапинто смята, че официалното обявяване на състезание в Африка по никакъв начин не намалява шансовете на Аржентина да се завърне в календара на Формула 1. Младият състезател дори разкри, че е чул слухове за амбициите на шампионата да организира състезание в родината му още преди дебюта на африканската надпревара в началото на следващото десетилетие.

През изминалия месец Формула 1 обяви дългосрочно 10-годишно споразумение за провеждане на старт в Руанда. Събитието ще се състои на специално изградена писта в Бугесера, на около 40 километра южно от столицата Кигали. Договорът бележи първото завръщане на най-престижния автомобилен шампионат на африканския континент от 1993 година насам и идва след провала на преговорите за подновяване на Гран При на Южна Африка на пистата „Киалами“.

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Тази новина отново повдигна въпроса за дългогодишните стремежи на Аржентина да приеме кръг от световния шампионат — кампания, която набра сериозна инерция благодарение на пробива на Колапинто в спорта. Властите в южноамериканската страна вече проведоха предварителни разговори с ръководството на Формула 1 и ФИА относно евентуално състезание на пистата „Оскар и Хуан Галвес“ в Буенос Айрес, макар че съоръжението все още се нуждае от мащабни инвестиции, за да покрие изискванията за трасе първа категория.

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Запитан дали новините около Руанда влияят негативно на аржентинските амбиции, Колапинто заяви пред медиите, че приема това развитие като отлична възможност за спорта, а не като спънка за родината си.

„На първо място, присъствието в Африка е изключително позитивна стъпка за шампионата, защото се включват нови държави, нови континенти и напълно различна част от света. Това ще бъде само от полза за спорта, както сме виждали и преди. Нуждаем се от разнообразни писти, състезания и нови дестинации. Малайзия например беше фантастично състезание“, коментира пилотът.

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„Завръщането към трасета, които доставят такова удоволствие на пилотите, винаги е специално, а състезанието в Руанда със сигурност ще бъде невероятно и го очаквам с нетърпение. Смятам, че вероятността Аржентина да влезе в календара остава същата, нищо не се е променило. Освен това стартът в Руанда е планиран за 2030 година, което е далеч във времето. По информацията и слуховете, които достигат до мен, проектът за Аржентина е насочен за по-ранен етап. Надявам се да успеем да се състезаваме навсякъде, стига все пак календарят да не стане прекалено натоварен“, завърши с усмивка Колапинто.

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Снимки: Gettyimages