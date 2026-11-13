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ЦСКА с бърза победа срещу Марица 2022

  • 13 ное 2026 | 18:31
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ЦСКА с бърза победа срещу Марица 2022

Отборът на ЦСКА продължава с отличното си представяне от началото на сезона в женската Demax+ Суперлига. Момичетата на Юлия Иванова сразиха като гости Марица 2022 (Пловдив) с категоричното 3:0 (25:12, 25:16, 25:17) в среща от 6-ия кръг, играна този следобед в зала "Строител".

Така "червените" ще останат втори във временното класиране с 5 победи от 5 мача и 14 точки, но и мач по-малко. Марица 2022 пък е на 7-о място с 2 победи, 4 загуби и 6 точки.

Следващият двубой на ЦСКА ще бъде отново срещу шампионския тим на Марица в отложен мач от 5-ия кръг. Сблъсъкът, който ще определи първото място в класирането, ще се играе в четвъртък (19 ноември) от 18,30 часа. В 7-ия кръг Марица 2022 ще гостува на Дея спорт (Бургас) следващата неделя (22 ноември) от 17,00 часа.

От ЦСКА демонстрираха страхотен колективен стил. "Червените" показаха стабилно посрещане, хубав сервис и разнообразно нападение, което ги изведоха към напълно заслужената победа.

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