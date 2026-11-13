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Марица не се затрудни с Дея спорт пред погледа на Христо Стоичков

  • 13 ное 2026 | 19:56
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Шампионът на България Марица (Пловдив) не срещна затруднения при домакинството си на Дея спорт (Бургас), побеждавайки го с 3:0 (25:8, 25:11, 25:13) в среща от 6-ия кръг на женската Demax+ Суперлига, игран тази вечер в зала "Строител".

Маричанки контролираха напълно събитията на паркета от първата до последната точка, а срещата бе изгледана от българската футболна икона Христо Стоичков. Преди началото на мача той получи членска карта с № 8 от капитана на пловдивчанки Жана Тодорова.

Най-резултатна за Марица бе Александра Китипова, която завърши двубоя с 11 точки, следвана от Елисавета Сариева с 9 пункта. За гостите от Бургас най-резултатна беше Емили Иванова с 5 точки.

За "жълто-сините" това бе пети пореден успех в шампионата, с който те запазиха лидерската си позиция.

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