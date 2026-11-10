Марица остана извън групите на Шампионската лига след нова загуба от Туран

Марица (Пловдив) загуби гостуването си на Туран (Товуз) с 0:3 (22:25, 17:25, 23:25) в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига за жени. След поражението със същия резултат в Пловдив българският шампион отпадна от надпреварата, а азербайджанският тим се класира за груповата фаза. Воденият от Кристиян Илиев тим ще играе във втория по сила европейски турнир - Купата на ЦЕВ срещу хърватския ЖОК Рибола Кащела.

Марица започна трудно срещата и изостана с 0:4, а впоследствие и с 4:12. Серия на сервис на Маргарита Гунчева помогна на пловдивчанки да намалят до 11:13. В края те спасиха два геймбола, включително с ас на Елена Бечева, но Ана Клегер затвори частта при 25:22. Туран наложи контрол и във втория гейм, в който поведе със 7:2 и 13:5, преди да спечели с 25:17.

Най-силната част за българския тим бе третата. Марица отвори аванс от 6:1 и остана напред до средата на гейма. Домакините обърнаха до 18:16, но пловдивчанки отново поведоха след блокада на Ана Пейичич за 20:19. Последва нов обрат, а Александра Китипова изравни за 23:23. Последните две точки обаче бяха за Елизавета Рубан, която приключи срещата.

Александра Китипова бе най-резултатна за Марица с 12 точки - 8 успешни атаки, 3 блокади и ас. Ана Пейичич завърши с 9 точки, а Елена Бечева и Боряна Ангелова добавиха по 6 точки. За Туран най-резултатна бе Рубан с 13 точки, а Лий Джае-Йонг и Мария Кирилюк добавиха по 8.

ТУРАН (ТОВУЗ) – МАРИЦА (ПЛОВДИВ) 3:0 (25:22, 25:17, 25:23)

ТУРАН: Лий Джае-йонг 8 т., Мария Кирилюк 8 т., Лий Да-йонг 2 т., Елизавета Рубан 13 т., Ян Ханю 6 т., Ана Илиан Клегер Абел 6 т. – Юлия Каримова-либеро 0 т. (Барбора Косекова 1 т., Айшан Абдулазимова 2 т., Нилюфар Агазаде 0 т., Вилма Салас Росел 2 т., Минами Йошиока 0 т., Кения Каркасес Опон 0 т., Джейран Иманова 0 т.)

Старши треньор: Зия Раджабов

МАРИЦА: Маргарита Гунчева 1 т., Елена Бечева 6 т., Боряна Ангелова 6 т., Ана Пейичич 9 т., Александра Китипова 12 т., Кая Николова 4 т. – Жана Тодорова-либеро 0 т. (Мария-Магдалена Недялкова-либеро 0 т., Цветомира Велчева 0 т., Вяра Иванова 0 т., Катерина Попова 1 т., Сияна Гендузова 0 т., Дияна Борисова 0 т.)

Старши треньор: Кристиян Илиев

Снимки: CEV

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