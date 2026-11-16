Словакия остана непобедена в Лигата на нациите

Националните отбори на Казахстан и Словакия завършиха наравно 2:2 в Астана в последния си мач от група “С3” на Лигата на нациите. Така домакините останаха без победа в тазгодишното издание на турнира, а гостите не загубиха нито една от шестте си срещи.

Казахстанците бяха тези, които поведоха в резултата, като това стана в 29-ата минута. Тогава Галимжан Кенжебек проби по левия фланг и пусна пас към Ислам Чесноков, който се разписа със силния си шут. В 56-ата минута Роберт Боженик възстанови равенството, засичайки с глава центриране на Давид Кърчик. Девет минути по-късно Кенжебек се отчете с втората си асистенция в двубоя, а Ян Вороговски върна преднината на домакините със своя удар. В 78-ата минута Давид Стрелец реши, че е изравнил за словаците, но след дълга проверка с ВАР попадението му не беше зачетено поради засада на Боженик. Все пак гостите наистина стигнаха до нов изравнителен гол, но в петата минута на добавеното време, когато Адриан Капралик беше точен с прекрасно воле от границата на наказателното поле. В последните секунди на срещата те дори можеха да осъществят пълен обрат, но Стас Покатилов спаси изстрела на Нино Марчели, чиято добавка беше блокирана от Азамат Туякбаев.

Така Словакия завърши на първото място в групата с актив от 12 точки и така си спечели промоция в Лига “В”. Казахстан пък приключи с 3 пункта и така остана на последната четвърта позиция в класирането, в което Фарьорските острови (8 т.) финишираха втори, а Молдова (7 т.) остана трета.

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